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Tatbikat sırasında tarlaya mühimmat düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karaman ilçesinde yapılan askeri tatbikat sırasında atılan mühimmat, Karaman sınırları içerisinde tarlaya düştü.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KONYA'nın Karaman ilçesinde yapılan askeri tatbikat sırasında atılan mühimmat, Karaman sınırları içerisinde tarlaya düştü. Can ve mal kaybının olmadığı bölgeye helikopterle gelen askeri yetkililer, inceleme yaptı. Konya'nın Karapınar ilçesindeki Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda yapılan tatbikat sırasında atılan bir mühimmat, 30 kilometre uzaklıktaki Karaman'ın Hamdiye köyü yakınlarındaki buğday tarlasına düşüp, infilak etti. Bu sırada çevre tarlalarda çalışan köyüleler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Helikopterle bölgeye sevk edilen askerler, mühimmatın parçalarını topladı, bölgede incelemede bulundu. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri de geri gönderildi. Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirten askeri yetkililer, tatbikat sırasında atılan bir mühimmatın planlanan yerin dışında bir noktaya düştüğünü belirtti.

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