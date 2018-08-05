HABER

Tatil dönüşü kaza: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi.

Tatil dönüşü kaza: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi. Kazada, Antalya'dan tatilden dönen aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan tatilden dönen Berat Çavuşoğlu'nun kullandığı 38 RR 742 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü Berat Çavuşoğlu ile otomobildeki eşi Gamze, oğlu Uğur (1) ve annesi Emine Çavuşoğlu (63) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gamze Çavuşoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Ağaçtaki yavru kediler, itfaiye ekibini görünce 20 metreden atladıAğaçtaki yavru kediler, itfaiye ekibini görünce 20 metreden atladı
Sokak köpeği, kuyruğu ve ayağı kesilmiş halde bulunduSokak köpeği, kuyruğu ve ayağı kesilmiş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.