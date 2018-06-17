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Tatil dönüşü yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 10:31 | Son Güncelleme

KONYA'da, bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi ölürken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Konya- Ankara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan bayram tatilinden Ankara'ya dönen Ali Gökay Çalışkan yönetimindeki 06 AF 0011 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Sürücü Çalışkan, kazadan yara almadan kurtulurken, eşi Nazlı (38), çocukları Esin Yağmur (12) ve Ece Meyra Çalışkan (3) ile akrabası Muammer Eraslan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nazlı Çalışkan, sağlık görevlilerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 3 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ali Gökay Çalışkan, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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