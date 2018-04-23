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Tatil için geldiği Muğla'da otostopla bindiği otomobilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Tatil için geldiği Muğla'da otostopla bindiği otomobilde can verdi

Cihan KAYA/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen 2 kişiden Gizem Polat'ın (22), Muğla'ya tatil için geldiği, aynı kazada yaralanan arkadaşı Salim Yapıcı (21) ile Fethiye'ye gitmek için otostopla araca bindiği ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Antalya- Fethiye yolunun Seydikemer ilçesi Karabel mevkisi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli eğitim müfettişi Erol Bağ (53) yönetimindeki 32 PR 246 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bağ ile yolcular Gizem Polat ve Salim Yapıcı, araçta sıkışarak, yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan yaralılardan Erol Bağ ile Gizem Polat, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Salim Yapıcı ise sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yapıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
OTOMOBİLE OTOSTOPLA BİNMİŞLER
Kazada yaşamını yitiren Gizem Polat'ın, arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'dan Muğla'ya geldiği, kazada yaralanan Salim Yapıcı ile beraber Fethiye'ye gitmek için otostopla otomobile bindiği ortaya çıktı.
KADRAN 130'DA TAKILI KALDI
Hemşire Kevser Bağ ile evli olan, 2 erkek çocuk sahibi milli eğitim müfettişi Erol Bağ ile üniversite öğrencisi Gizem Polat'ın cenazeleri, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza yapılan otomobilin hız göstergesinin, 130 kilometrede takılı kaldığı görülürken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tatil için geldiği Muğla'da otostopla bindiği otomobilde can verdiTatil için geldiği Muğla'da otostopla bindiği otomobilde can verdiTatil için geldiği Muğla'da otostopla bindiği otomobilde can verdiTatil için geldiği Muğla'da otostopla bindiği otomobilde can verdi

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