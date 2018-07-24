Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları

Tatil ile ilgili en büyük dert valiz hazırlama telaşı.

Eğer siz de havayolunun sizden talep ettiği kilo sınırı içinde kalarak valizinize 2 haftalık yolculuğunuzun eşyalarını sığdırmakta zorlanıyorsanız tavsiyelerimize göz atabilirsiniz.

Belki sonunda valiz hazırlamayı sevmeye bile başlarsınız.

1. Ayakabılarınızın içine küçük eşyaları koyun

Ayakkabıların ve botların içinde geniş bir alan boş kalıyor.

Bu alanı çoraplarınızı, pantolonlarınızı, atletlerinizi ve diğer küçük eşyalarınızı koyarak değerlendirebilirsiniz.

Aynı zamanda sütyen ya da bikini gibi eşyalar da böyle bir alanın içine sığabilir.

2. Katlamayın, rulo yapın

Eğer bir valizin içine daha çok kıyafet sığdırmak istiyorsanız onları katlamak yerine rulo yapın.

Ruloları bir lastik aracılığıyla daha sıkı ve dağılmayacak bir hale getirebilirsiniz.

Böylece kıyafetlerinizin buruşmasını önleyerek ütülemekle vakit kaybetmeyeceksiniz.

3. Vakumlu poşetleri kullanın

Piyasada kıyafetlerinizi vakumlayarak paketlemenizi sağlayacak çok sayıda ürün bulunuyor.

Olabildiğince kıyafet taşımak önceliğinizse bu yöntemi deneyebilirsiniz.

4. Ayakkabılarınızı tabanı ve burnu birbirine değecek şekilde koyun

Ayakkabılarınızı burnu ve tabanı birbirine denk gelecek şekilde valize kaldırmanız size büyük bir alan sağlayacaktır.