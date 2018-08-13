Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle 'Birinci Derece Doğal SİT Alanı' statüsündeki falez kıyı şeridinde geçen yıl hizmete açılan Konserve Koyu Halk Plajı, eşsiz mavi manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

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1 / 18 Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun izniyle ’Birinci Derece Doğal SİT Alanı’ statüsündeki falez kıyı şeridinde geçen yıl hizmete açılan Konserve Koyu Halk Plajı, eşsiz mavi manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

2 / 18 Bin metrekarelik ahşap platform üzerinde oluşturulan plajda güneşlenen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkarırken, aynı zamanda platform üzerinden manzarayı da fotoğraflama şansı buluyor.

3 / 18 Yaz sezonu boyunca her gün 08.00 - 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veren Konserve Koyu Halk Plajı’na merdivenlerle inilirken, platformda cankurtaranlar da hazır bekliyor.

4 / 18 Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan plaj, ilçenin en ünlü doğal güzelliklerinden olan falezlerin altında yer almaktadır.

5 / 18 1. Dereceden doğal sit alanı olan falezlerin deniz ile birleştiği noktada yapılan ahşap platformlar plaj oluşturmaktadır.

6 / 18 Misafirlerimize uzun falez bandında denizle buluşma noktası olarak büyük kolaylık saylayan plaj, yaz sezonun da tüm hafta boyunca saat:08:00 – 20:00 arasında vatandaşlara hizmet vermektedir.

7 / 18 Eski Lara Yolu üzerindeki Bilem Otel'in yanındaki yokuş yoldan aşağıya inerek yolun sonunda merdivenleri görebilirsiniz.

8 / 18 Adres: Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi Muratpaşa-Antalya

9 / 18 Muratpaşa Belediyesi'nin yeniden düzenlediği, Akdeniz'in enfes mavi ve yeşilinin içinde hem uygun fiyatlı hem de konforlu diğer Falez plajları...

10 / 18 Engelsiz Kafe Halk Plajı

11 / 18 Eski Lara Yolu'nda bulunan Engelsiz Kafe'nin içerisinden aşağıya inerek ulaşabilirsiniz.

12 / 18 Erdal İnönü Kent Parkı Halk Plajı

13 / 18 Akra Otel'in yan tarafında bulunan Erdal İnönü Parkı içinden merdivenleri kullanarak plaja ulaşabilirsiniz.

14 / 18 Erenkuş Halk Plajı

15 / 18 Metin Kasapoğlu Caddesi paralelinden bulunan Atan Park Oteli'nin ön kısmından merdivenler ile aşağıya inerek Erenkuş Halk Plajı'na ulaşabilirsiniz.

16 / 18 İnciraltı Halk Plajı

17 / 18 Mehmet Manavoğlu Parkı içerisinden isterseniz asansör, isterseniz merdiven ile inebilirsiniz.