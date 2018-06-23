Tatile gelen gurbetçi, kazada öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- FRANSA'dan memleketi Aydın'a tatile gelen Ercan Gacar (52), yönetimindeki otomobilin bir başka otomobille çarpıştığı kazada öldü.
Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Germencik yönüne doğru ilerleyen Ercan Gacar yönetimindeki 09 BJ 375 plakalı otomobille, ilçe merkezi kavşağında bulunan Burak Değirmenci (26) yönetimindeki 09 AR 087 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fransa'dan memleketi Aydın'a tatil için geldiği öğrenilen sürücü Gacar'ın, kaza yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Değirmenci ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ercan Gacar'ın cesedi, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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