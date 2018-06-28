HABER

Tatillerin değişimi, karikatürlerle anlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, bu yıl 9'uncusü gerçekleştirilen 'Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın sergisi açıldı.  Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanatevi'nde düzenlenen sergi açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Tatillerin değişimi, karikatürlerle anlatıldı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, bu yıl 9'uncusü gerçekleştirilen 'Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın sergisi açıldı.
Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanatevi'nde düzenlenen sergi açılışına çok sayıda davetli katıldı. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, kendisinin yöneticiliğini üstlendiği Anatolia Turizm Akademisi'nce gerçekleştirilen 'Dünden bugüne tatillerin değişimi' temalı turizm karikatürleri yarışmasına 62 ülkeden 584 sanatçının toplam 1101 eseriyle katıldığını söyledi. Kozak, "Yarışmaya katılan karikatürcüler, tatil anlayışının dünden bugüne değişimini çizimlerine yansıttılar. Mağara devrinden bugüne olan değişimi çizenler de var. 2009 yılından bu yana her yıl düzenlenen yarışma, dünyadaki tek turizm karikatür yarışması. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle düzenlenen yarışma, gençler ve yetişkinler olmak üzere iki kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmada gençler kategorisinde bu yıl birincilik ödülünü İran'dan Zahra Omidi kazanırken, yetişkinler kategorisinde de birincilik ödülü yine İranlı karikatür sanatçısı Mohsen Zarifian kazandı" diye konuştu.
Prof. Dr. Kozak, yarışmayı ilk olarak 2009 yılında, 2011'de yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Özer ile birlikte düzenlediklerini belirterek, "Onun vefatından sonra bu iş bana kaldı. Gücüm ve sağlığım elverdiğince de yapacağım" dedi.
Sergi açılışına katılan Prof. Dr. Atila Özer'in eşi Almanca öğretmeni Vicdan Bulunmaz Özer de Prof. Dr. Nazmi Kozak'a teşekkür etti. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanatevi'nde açılan ve ilgi gören sergide, yarışmada finale kalan 230 eser arasından seçilen 41 eser bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Tatillerin değişimi, karikatürlerle anlatıldıTatillerin değişimi, karikatürlerle anlatıldıTatillerin değişimi, karikatürlerle anlatıldıTatillerin değişimi, karikatürlerle anlatıldı

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
TEM'de zincirleme kaza, yolu kapattıTEM'de zincirleme kaza, yolu kapattı
Oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demişOğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.