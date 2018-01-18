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Tatlı içinde uyuşturucuyla yakalanan sanıklara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 20:12 | Son Güncelleme 11 saat önce

ESKİŞEHİR, (DHA)- MERSİN'den 'Kerebiç' adlı tatlının içerisine uyuşturucu madde koyup Eskişehir'e getiren 3'ü üniversite öğrencisi 6 kişi, yargılandıkları mahkemece 3 yıldan 23 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 27 Mayıs'ta, gençlerin yoğun olduğu bölgelerde uyuşturucu madde satıcılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Mersin'den otobüsle Eskişehir'e uyuşturucu getirdiği belirlenen Mahmut Nedim Ç., otogarda yakalandı. Gözaltına alınan Mahmut Nedim Ç.'nin Mersin'den getirdiği 'Kerebiç' adlı tatlı içerisinde poşete konulmuş ve üzeri kremayla kapatılmış olan 986 ecstasy hap ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Mahmut Nedim Ç. ile bağlantılı olan kişilerin oturduğu 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hüseyin Altan O., Ahmet Can Ş., Sinan Deniz Y., Orçun Umut O. ve Buse A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1060 ecstasy hap, 4 kilo 685 gram esrar, 40 gram kokain, 2 hassas terazi ile 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden Buse A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer 5 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada suçsuz olduklarını öne süren şüpheliler tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Ahmet Can Ş.'yi 23 yıl 5 ay 7 gün, Mahmut Nedim Ç. ve Hüseyin Altan O.'yu 18'er yıl 9'ar ay, Sinan Deniz Y.'yi 12 yıl 6 ay, Orçun Umut O.'yu 10 yıl 5 ay, tutuksuz sanık Buse A.'yı da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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