Tatlı yedikten sonra cüzdan çaldı

Adana’da tatlı yediği dükkanda çalışan kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki tatlıcıda yaşandı. Dükkana gelen Mehmet Salih D. tatlı yedikten sonra, ellerini yıkamak için lavaboya girdi. Bu sırada, iş yerinde bulaşıkçı olarak çalışan Songül İpeksaç’ın çantasını fark etti. Şahıs saniyeler içinde cep telefonu ve para bulunan cüzdanı çaldı. Bir süre sonra kadın cep telefonu ve cüzdanının olmadığını fark edince diğer çalışanlara durumu anlattı. Çalışanlar iş yerinde telefon ve cüzdanı aradı ancak bulamadı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Genç kadın daha sonra polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, kimliğini belirlediği hırsız zanlısı Mehmet Salih D.’yi evinde yakaladı.
Emniyete götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!
Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı
Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum