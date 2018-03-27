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Tatlı yedikten sonra cüzdan çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da tatlı yediği dükkanda çalışan kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki tatlıcıda yaşandı.

Adana’da tatlı yediği dükkanda çalışan kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki tatlıcıda yaşandı. Dükkana gelen Mehmet Salih D. tatlı yedikten sonra, ellerini yıkamak için lavaboya girdi. Bu sırada, iş yerinde bulaşıkçı olarak çalışan Songül İpeksaç’ın çantasını fark etti. Şahıs saniyeler içinde cep telefonu ve para bulunan cüzdanı çaldı. Bir süre sonra kadın cep telefonu ve cüzdanının olmadığını fark edince diğer çalışanlara durumu anlattı. Çalışanlar iş yerinde telefon ve cüzdanı aradı ancak bulamadı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Genç kadın daha sonra polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, kimliğini belirlediği hırsız zanlısı Mehmet Salih D.’yi evinde yakaladı.
Emniyete götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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