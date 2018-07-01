HABER

Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 22:47 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan İlçesinde bu yıl 50’incisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile start aldı.  Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, belediye önünden Van Gölü sahilindeki fuar alanına kadar kortej yürüyüşüyle start aldı.

Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan İlçesinde bu yıl 50’incisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile start aldı.
Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, belediye önünden Van Gölü sahilindeki fuar alanına kadar kortej yürüyüşüyle start aldı. Festivalin açılışına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan , Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler katıldı.
YARIM ASIRLIK GELENEK
Açılışta konuşan Vali Ustaoğlu, Tatvan'da yarım asırdır devam eden Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali geleneğinin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Vali Ustaoğlu, ”Doğu Anadolu’nun ve bölgemizin incisi Tatvan ilçemizin böyle güzel bir organizasyon için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün 50’incisi düzenlenen bu organizasyon bölgemize, ilimize, ilçemize kültürel anlamda ve ekonomi anlamında çok değerler katmıştır. Bölgemizdeki el emeği, göz nuru ürünlerin sergilenmesinde ve en önemlisi bu tür organizasyonlara dışarıdan buraya gelen misafirlerimiz bölgemize yakışan, güzel işlerin yapılmasının altına imza atıyorlar. Tatvan son yıllarda alt yapı hizmetleriyle ilçemize yakışan çok güzel hizmetlerdir." dedi.
Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise ilçede yaptıkları hizmetleri ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Yapılan konuşmaların ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve diğer katılımcılar fuar alanındaki çadırları ziyaret etti. 10 gün sürecek olan Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nde bir çok sanatçı sahne alıp konserler verecek.

FOTOĞRAFLI

Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladıTatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladıTatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladıTatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladı

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
5 yaşındaki erkek çocuğuna istismar iddiasına gözaltı (2)5 yaşındaki erkek çocuğuna istismar iddiasına gözaltı (2)
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladıHatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak

Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.