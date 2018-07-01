Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan İlçesinde bu yıl 50’incisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile start aldı.
Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, belediye önünden Van Gölü sahilindeki fuar alanına kadar kortej yürüyüşüyle start aldı. Festivalin açılışına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan , Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler katıldı.
YARIM ASIRLIK GELENEK
Açılışta konuşan Vali Ustaoğlu, Tatvan'da yarım asırdır devam eden Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali geleneğinin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Vali Ustaoğlu, ”Doğu Anadolu’nun ve bölgemizin incisi Tatvan ilçemizin böyle güzel bir organizasyon için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün 50’incisi düzenlenen bu organizasyon bölgemize, ilimize, ilçemize kültürel anlamda ve ekonomi anlamında çok değerler katmıştır. Bölgemizdeki el emeği, göz nuru ürünlerin sergilenmesinde ve en önemlisi bu tür organizasyonlara dışarıdan buraya gelen misafirlerimiz bölgemize yakışan, güzel işlerin yapılmasının altına imza atıyorlar. Tatvan son yıllarda alt yapı hizmetleriyle ilçemize yakışan çok güzel hizmetlerdir." dedi.
Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise ilçede yaptıkları hizmetleri ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Yapılan konuşmaların ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve diğer katılımcılar fuar alanındaki çadırları ziyaret etti. 10 gün sürecek olan Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nde bir çok sanatçı sahne alıp konserler verecek.
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