HABER

Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 15 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.  Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Mart 2018 günü Tatvan İlçesi Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-5' operasyonu başlatıldı.

Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 15 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Mart 2018 günü Tatvan İlçesi Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-5' operasyonu başlatıldı. Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla düzenlenen operasyon kapsamında 14 avcı boy çukuru, 18 litrelik yağ tenekesi içerisinde 15 kilo ağırlığında, kablo düzeneği bulunan el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Bulunan patlayıcı yerinde patlatılarak imha edilerken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu

Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.