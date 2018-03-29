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Tatvan’da 7 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada halıların altında gizlenmiş 7 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bitlis-Tatvan çevre yolu üzerinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı.

Tatvan’da 7 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada halıların altında gizlenmiş 7 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bitlis-Tatvan çevre yolu üzerinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada minibüste bulunan halıların altında saklanmış vaziyette yurda yasadışı yollarla sokulduğu tespit edilen 7 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Tatvan’da 7 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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