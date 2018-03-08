Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde meydana geldi. A.Ö.H.’nin kullandığı 34 PR 1810 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.