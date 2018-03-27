Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince uyuşturucu madde ticareti yapan veya kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta toplam daralı ağırlığı 58,3 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. F.U. isimli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınmıştır. Ayrıca bir otobüste seyahat etmekte olan ve durumundan şüphelenilen Ş.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, karnına sarılı vaziyette toplam daralı ağırlığı 1 kilo 579,38 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ş.G. isimli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanmıştır” denildi.
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