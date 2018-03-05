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Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Malatya'da bir caminin alt kısmında bulunan iş hanının tavanından damlayan ve kan olduğu sanılan kırmızı renkteki sıvı, polisi alarma geçirdi.

Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi

İHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Cami'nin alt kısmında bulunan bir iş hanının tavanından kırmızı renkli sıvı damladığını gören özel güvenlik görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri sıvının damladığı iş hanı ve cami içerisinde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede kırmızı renkteki sıvının kaynağı hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya cami

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
camilerimiz kan agliyo siyaset bulaşti Allah sonumuzu hayretsin..
:) Sanırım dini okadar çok siyasete ve çıkarlara alet ettilerki sonunda cami dayanamamış kan ağlamaya başlamış.
AKTIĞI YERE BAKMAYI AKIL EDEMEMİŞLER AŞAĞIYA BAKIYOR ADAMLAR
@bizedogrugerekli_2017 SENDE Bİ ŞEKİLSİN YA :))))))
ne garip bir ülkeyiz
nedeni bulunamamış.ne demek ya.kaynağını bul görevin.yere bakma bön bön.
:) bence bulunmaması isteniyor gizleniyor
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