Tavşanlı’da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları otomobilde silah ye uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ekiplerin ilçe sınırları içeresinde yaptıkları denetimlerde, M.K. ye İ.B. isimli kişilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 adet tabanca, 25 gram uyuşturucu madde (metamfetamin), 2 adet extasy hap ye uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alının 2 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. (İT-EFE)
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