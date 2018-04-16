Tavşanlı’da trafik kazası, 1 öldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kaza Tavşanlı ilçesi Çevre yolu yeni otogar karşısında meydana geldi. Tavşanlı’dan Kütahya istikametine giden H.T. (20) yönetimindeki 03 BP 099 plakalı minibüs, Şaban Dede Mesire alanına giden 4 bisikletli grubun en arkasında bulunan Efekan Uçkan’a (15) çarptı. Yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülen genç, kurtarılamadı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. (Tİ - EFE)