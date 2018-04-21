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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Tavşanlı-Kütahya karayolunun yaklaşık 8.

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Tavşanlı-Kütahya karayolunun yaklaşık 8. kilometresinde meydana geldi. Kütahya’dan Tavşanlı istikametine giden Recep Bal (26) yönetimindeki 43 RZ 114 plakalı otomobil, Şahmelek Rampası mevkiinde yoldan çıkarak takla attı.
Sürücü Recep Bal, kaza yerinde hayatını kaybetti. (Tİ - EFE)

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü

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