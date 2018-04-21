Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Tavşanlı-Kütahya karayolunun yaklaşık 8. kilometresinde meydana geldi. Kütahya’dan Tavşanlı istikametine giden Recep Bal (26) yönetimindeki 43 RZ 114 plakalı otomobil, Şahmelek Rampası mevkiinde yoldan çıkarak takla attı.
Sürücü Recep Bal, kaza yerinde hayatını kaybetti. (Tİ - EFE)
24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!
Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Meğer bizi böyle kandırıyorlarmış
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum