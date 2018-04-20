Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Domaniç karayolu Ekmekçi Dede mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Domaniç istikametine gitmekte olan Ramazan B. idaresindeki 43 UZ 489 plakalı otomobil ile Mustafa Y. yönetimindeki 10 VU 158 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Ramazan B. yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ - EFE)
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