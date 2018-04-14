Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’da seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine gitmekte olan F. Ç. (24) yönetimindeki 43 AS 436 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü F. Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan A. Ş. (23) yaralandılar.
Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı. (Tİ - EFE)
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