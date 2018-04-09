Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 4. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Ayşe E. yönetimindeki 43 HY 042 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Ayşe E. ve araçta bulunan Şerife Ç. ile Beyza E. yara yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. (Tİ - EFE)
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