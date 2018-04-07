Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 10 gram Metamfetamin adlı kuvvetli uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
E.U. adlı kişi Jandarma tarafından yeri tespit edildikten sonra kaçmaya başladığı sırada takip sonucu yakalandı. Yapılan araştırmada yakalanan kişinin silahla tehdit olayından arandığı tespit edilmiş, üst aramasında yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele, evinde yapılan aramada da 1 adet ruhsatız tüfek ele geçirildi. Yakalanan kişinin aracına da 5 ayrı trafik suçundan cezai işlem yapılarak trafikten men edildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T tipi Cezaevine götürüldü. (EFE)
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