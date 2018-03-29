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Tavşanlı’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Çevre Yolu’nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Emet kavşağından Tunçbilek beldesi istikametine gitmekte olan 3 araç Karaca Sokak Kavşağı’ndaki çarpıştı.
Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen en arkadaki aracın sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Sürücünün hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi. (Tİ - EFE)

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