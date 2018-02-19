Tavuğu yüzünden ölüyordu

Tayland’da motosiklet sürücüsü, kucağında taşıdığı tavuğun dikkatini dağıtması sonucu otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Tayland’da motosiklet sürerken, aynı zamanda kucağında taşıdığı tavuğuyla ilgilenen sürücü, dikkati dağılması sonucu otomobille çarpıştı. Kaza anında tavuk kaçarken, ağır yaralı sürücü ise çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.