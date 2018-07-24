Tavuk çalmak isteyen şüpheliyi, sandalyeyle kovaladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir ev sahibi, bahçesindeki tavukları çalmaya kalkışan Ş.İ.'yi, balkondan sandalye atarak kovaladı. Gözaltına alınan ve aynı mahallede oturduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 11 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Ata Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki kümesten gelen sesleri duyan B.Ç., balkona çıktı. Bu sırada kümesten tavuk çalmaya çalışan şüpheli, ev sahibini fark edince kaçmaya başladı. B.Ç., şüpheliyi arkasından sandalye fırlatarak kovaladı. Ev sahibi daha sonra polise, bahçesine hırsız girdiği ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin, aynı mahallede yaşayan Ş.İ. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.İ., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada, ev sahibinin şüpheli Ş.İ.'yi kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlının evin bahçe kapısından içeri girerek kümese yöneldiği, bu sırada durumu fark eden ev sahibinin 2'nci kattan sandalye fırlattığı görülüyor. Sandalyeden son anda kurtulan Ş.İ.'nin olay yerinden koşarak kaçması da görüntülerde yer alıyor.

