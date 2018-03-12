Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkeze bağlı Kavaktepe köyündeki tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu. Bugün saat 14.00 sıralarında, Kavaktepe köyündeki tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çiftlikten dumanların çıktığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, çiftlikte bulunan 22 bin civcivin telef olduğu bildirildi. Söndürme çalışmalarının ardından çevrede bazı canlı kalan cicivlerin olması dikkati çekti. Jandarma, yangın ile ilgili inceleme başlattı.