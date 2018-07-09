HABER

Tavukçuda tabancayla yaralama anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, R.K.

Tavukçuda tabancayla yaralama anı kamerada

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, R.K. aralarında husumet bulunan İ.T.'yi tavukçu dükkanında bacağından tabancayla ateş ederek vurdu. Bu sırada, iş yeri sahibi çift ile oğulları, korunmak için dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılırken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Adapazarı Bosna Caddesi'nde bir tavukçu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen R.K., aralarında bilinmeyen bir nedenden husumet bulunan İ.T.'yi marketten çıkarken fark edince takibe aldı. R.K., tavukçuda saklanarak İ.T.'ye beklemeye başladı. R.K., İ.T. yaklaşınca dışarı çıktı ve aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar tavukçu dükkanına girdi. R.K. burada üzerindeki tabancayı çıkarıp İ.T.'yi bacağından vurdu. Yaralanan İ.T. kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. R.K. olayın ardından polise teslim oldu.
Silahlı saldırı anı, tavukçu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga ve R.K.'nın İ.T.'yi tabancayla bacağından vurduğu anlar yer aldı. Ayrıca, R.K.'nin vurduğu İ.T.'ye bir şeyler söylediği görülürken, bu anlarda iş yeri sahibi çift ile oğullarının yaşadıkları korkuyla dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılmaları da kameraya yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Tavukçuda tabancayla yaralama anı kameradaTavukçuda tabancayla yaralama anı kameradaTavukçuda tabancayla yaralama anı kameradaTavukçuda tabancayla yaralama anı kamerada

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Boğulma tehlikesi geçiren genç, yaşam savaşı veriyorBoğulma tehlikesi geçiren genç, yaşam savaşı veriyor
Ankara'da okuldan bilgisayar hırsızlığına 3 tutuklamaAnkara'da okuldan bilgisayar hırsızlığına 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

İlginizi Çekebilir

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.