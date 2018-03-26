Tayfun Özmen cinayetine ilişkin davadan 1 müebbet hapis, 7 beraat kararı çıktı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Tayfun Özmen'in (28), evinin önünde tüfekle vurularak, öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Oğuzhan Gökmen, ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Diğer 7 sanık ise beraat etti.

Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde, 2015 yılının Temmuz ayında, gece yarısı evine gireceği sırada silahlı saldırıya uğrayan, Avustralya doğumlu Tayfun Özmen yaşamını yitirdi. Olayın aydınlatılması için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları kapsamında, olay yerinde bulunan sigara izmaritinde, Oğuzhan Gökmen'in DNA'sı belirlendi. Gözaltına alınan Gökmen'in ifadeleri doğrultusunda M.E.Ö., H.Ö.Ö., B.Ö.Ö., Ö.G., V.Ö., A.Ö. ile U.V. de gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, öldürülen Tayfun Özmen'in, markette alışveriş yaparken, V.Ö. ve A.Ö. ile tartışmasının ardından cinayetin işlendiği belirtilerek, sanıklar hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'azmettirme', 'suçu ve suçluyu kayırma'dan dava açıldı.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Oğuzhan Gökmen ve U.V. ile başka suçtan farklı cezaevlerindeki tutuklu sanıklar H.Ö.Ö., B.Ö.Ö., Ö.G., M.E.Ö., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık V.Ö. ile Tayfun Özmen'in annesi Aygül ve babası Uğur Özmen, sanık avukatları ile tarafların yakınları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanının esas hakkındaki savunmalarını sorması üzerine sanıkların tamamı, olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Sanıklardan Oğuzhan Gökmen, kendisinin olay yerinde olmadığını iddia ederek, bulunan sigara izmaritinin başkaları tarafından bırakılıp, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Oğuzhan Gökmen'in avukatı Fatih Barcın, olay yerinde bulunan sigara izmaritinin biri tarafından atılmış olabileceğini savundu.

Sanıklardan M.E.Ö., olay öncesi, başka dosyadan 6 ay boyunca hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildiğini, böyle bir suça karışmış olması durumunda takip ve dinlemelerde ortaya çıkacağını; fakat herhangi bir bulguya rastlanılmadığını söyledi. M.E.Ö., kendisine o dönemki savcı ve güvenlik güçlerinin kumpas kurduğunu da iddia etti.

Öldürülen Tayfun Özmen'in annesi Aygül ve babası Uğur Özmen'in avukatı Süleyman Çalıkuşu ise sanıkların 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

1 SANIĞA ÖMÜR BOYU HAPİS, DİĞERLERİNE BERAAT

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Oğuzhan Gökmen'i 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırırken, duruşmalardaki tavrından pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezasında indirim uygulamadı. Heyet, cinayetle ilgili haklarında çeşitli suçlardan dava açılan diğer sanıklar için ise 'kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı' gerekçesiyle beraatlerini istedi.

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