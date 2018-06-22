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Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

ANTALYA’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, personel emrine verilen K.Y., başka bir ile tayininin çıktığını öğrenince beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara kalkıştı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, personel emrine verilen K.Y., başka bir ile tayininin çıktığını öğrenince beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan K.Y. hastanede tedaviye alındı.
Olay, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1321 Sokak üzerindeki bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürüyken hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınarak personel emrine verilen K.Y., başka bir ile tayininin çıktığını öğrendi. Gelişmeler nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen K.Y. beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan K.Y. için olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınan K.Y.’nin omzuna giren kurşunun sırtından çıktığı belirlendi. Ameliyata alınan K.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı duyan çok sayıda meslektaşı da K.Y.’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi almak üzere hastaneye geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara kalkıştıTayin edilen Emniyet Müdürü, intihara kalkıştı

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