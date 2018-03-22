Tayland’da tur otobüsü kaza yaptı: 18 ölü, 33 yaralı

Tayland’da turistleri taşıyan bir tur otobüsünün kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada en az 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Tayland’ın Nakhon Ratchasima bölgesinde virajı alamayınca kontrolden çıkan bir tur otobüsü, yoldan çıkarak sürüklendi. Dün gece meydana gelen kazada otobüsün ezildiği ve yolcuların içeride sıkıştığı belirtildi. Kazada en az 18 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerine göre Tayland, trafik kazalarında Libya’dan sonra dünyadaki en yüksek ikinci ölüm oranına sahip.
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