Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Tayvan, bir önceki gün meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün yine sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, 5.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tayvan’ın doğu kıyısında yer alan Hualian şehrinin 19 kilometre kuzeybatısı olarak kaydedildi.
Dün gece Hualian kentini vuran 6.4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmiş, 258 kişi yaralanmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Hualien yönetimi acil operasyon merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre dün meydana gelen depremde 6 bina çöktü, 1 otel ve askeri hastane yan yattı, 2 köprü tahrip oldu.
Teröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Kritik bölge teröristlerden temizlendi
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum