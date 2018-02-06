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Tayvan’da 6.4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 21:18 | Son Güncelleme

Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Tayvan’ın Hualien ilçesi açıklarında saat 23.50’de bir deprem yaşandığını açıkladı.

Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Tayvan’ın Hualien ilçesi açıklarında saat 23.50’de bir deprem yaşandığını açıkladı. Deprem, bölgede büyük paniğe yol açarken, ölü ya da yaralanmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Sarsıntı, yer yüzeyinin sadece 1 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yerel medyadaki haberlerde, bazı yol ve binalarda farklı ölçeklerde hasarlar görüldüğü bildirildi. Depremde bir otelin çöktüğü, bazı binalarda mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bildirildi. Amatör kameralarla çekilen görüntülerde, binaların sarsıntı nedeniyle yan yattığı, yollarda çatlak ve yarıklar oluştuğu görülüyor.
Öte yandan Tayvan’ın doğu kıyısında geçtiğimiz pazar günü de en şiddetlisi 6,1 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda sarsıntı yaşanmıştı.

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