Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı

Tayvan’da dün gece meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybederken, 225 kişi yaralandı.

Tayvan dün gece 6.4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak açıklanırken, 225 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel birimlerden yapılan açıklamada, şu ana kadar sürdürülen çalışmalarda 236 kişinin kurtarıldığı, 145 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Kayıplardan 143’ünü Yun Men Tusi Ti binasında mahsur kalanların oluşturduğu ifade edildi.

Hualien’i son 50 yılda vuran en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçen depremin ardından 26 artçı şok kaydedildi. Sarsıntı nedeniyle 200 hane kısa süreliğine elektriksiz kalırken, 35 bin eve de su tedariki sağlanamadı. Basına yansıyan haberlerde, Tayvanlı uzmanların önümüzdeki haftalarda bölgede daha çok sarsıntı meydana gelmesini bekledikleri belirtildi.