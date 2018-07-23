Taziyeye giden çiftin evi yandı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde yaşayan çiftin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Örtülü Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ekşi (72) ile eşi Habibe Ekşi'nin (70) evinde, dün 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalledeki tanıdıklarına taziye ziyaretine gittikleri öğrenilen Ekşi çiftinin evinden yükselen dumanı gören komşuları, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu sırada gelen Habibe Ekşi, içeride parasının olduğunu söyleyerek eve girdi. Evin giriş kısmında bulunan çatı çöktü. Evde mahsur kalan Habibe Ekşi'yi mahalle sakinleri, pencere camını kırarak kurtardı. Dumandan etkilenen Habibe Ekşi, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Habibe Ekşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri ise çalışma başlattı. Yangın söndürüldü, ancak ev kullanılamayacak hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi
CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday
Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!
Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama
Savunma bakanlığı açıkladı; Askeri personel eksiğimiz var
Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi
'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu
Kimse ondan gözünü alamadı!
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum