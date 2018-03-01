IHAAW200635-ASA/01-03-2018

- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İkili arasında görüşme devam ediyor.

01.03.2018 20:06:35 TSI

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