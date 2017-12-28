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'Tebliğciler' Taksim'de ortaya çıktı, polis izin vermedi

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 10:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

“Tebliğ Cemaati” olarak bilinen grubun mensupları, yılbaşı öncesinde Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Noel ve yılbaşı kutlamalarına karşı broşür dağıttı. Polis ekipleri dağıtımın izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

İstiklal Caddesi'nde cüppeleri ve uzun sakallarıyla dikkat çeken ve 'Tebliğ Cemaati' olarak bilinen bir grup, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Noel ve yılbaşıkutlamaları karşıtı broşür dağıttı. Broşürleri gören polis ekipleri dağıtım yapanlardan izin belgesini istedi. İzin belgesi olmayan kişilerin dağıtım yapmasına polis ekipleri izin vermedi.

Dağıtılan broşürde, “Noel ve yılbaşı İslami ve milli değildir. Türkiye’ye her fırsatta düşmanlık yapan batılıların yaşam tarzıdır. Milletimizi içten ve dıştan bölmek isteyen Ümmeti Muhammed’in birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan batılıların kutladıkları yılbaşı ve Noel’i bizim de sevinç içinde kutlamamız doğru bir davranış olmadığı açık bir gerçektir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Broşür İstiklal Caddesi tebliğ cemaati

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
Allah razı olsun hepsinden Allah’ın ayetlerini ve sünneti seniyeyi anlatmak için izne gerek olmamalı zaten bu benim düşüncem katılırsınız katılmazsınız...
Müslümanların ülkesinde hıristiyanlığın dini bayramı kutlanmasın.
@fatih8281 dın tüccarlıgı da yapılmasın ama kadını hor gormek tacız tecavuz neden ıslam kelımesı latındakı ıgrenc pıslıklerde toplanmakta bunu acıkalasın ya bırı bana
@fatih8281 eee beee arkadaşım aynısını hristiyanlar yapsa deseki oruç tutmak yasak namaz kılmak yasak o zaman ne yapacağız ne salaksın be
@fatih8281 o zaman yurt dışındaki müslümanlar da dini bayramlarımızı kutlamasın....salak... bunu düşündün mü?
@fatih8281 hıristiyanların ülkesindede müslüman bayramı mı kutlanmasın peki?oruç tutulmasın mesela?hacca uçak kaldırmasın hava alanları?bu mu hoşgörü dininden anladığın senin?kaldı ki yaşadığın ülkede kullanılan miladi takvimin başını kutluyorsun bunun hıristiyanlıkla ne alakası var?hayatınız boyunca yaşamayı beceremeyen,eğlenceden bi haber olan sizler rahat bırakın artık eğlenmeyi bilen insanların yakasını!dünya siz ve sizin gibiler yüzünden yeterince çekilmezken bırakın sizin gibi düşünmeyenleri kendi çapınızda lanetlemeyi!
kuş beyinliler 31 araliktan 1 ocak a giriş bir dini bayram değildir bir yılın bitip diğer bir yıla girmenin kutlamasidir
@fatih8281 o zaman bizimkilerde yurt dışında kurban ve ramazan kutlaması yapmasın demek oluyor senin bu düşüncene göre hatta oruçta tutmasınlar
ne kadar geri kafalisiniz.bir kere hıristiyan bayramı aralık 24.yilbasi hıristiyanlara özel değil.yeni yila geçiş için her millerin kutladığı bi durum.biraz kitap okuyun bari.
Yahu NOEL ile Yılbaşı farklı olaylardır. Noel; Vatikan'a bağlı bazı Hıristiyan tarihçilerin Hz.İsa Peygamber'in doğum günü olduğunu kabul ettikleri 24 Aralık'ta kutlanılır. Hıristiyanlar bu güne Noel Yortusu derler. İstedikleri gibi de kutlarlar. Demokratik bir ülkede buna kimse bir şey de diyemez. Yılbaşı ise, adı üzerinde yeni bir yılın başlangıcıdır. Haa o günü isteyen bir mekanda içki içip de eğlenebilir, evinde oturup tv izleyerek de eğlenir. Hatta o günü benim gibi sıradan bir gün olarak gören de olabilir. İşi bu derece çarpıtmanın anlamı yok. Bu cemaatlerin başka da işi yok zaten..
@berkanty "Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır." Hadis-i Şerif
@fatih8281 çok iyi yorumlamışsın ağzına sağlıkk
Bu yobazlar iyice zıvanadan çıktı buna kırmızı kitaptan irticayı çıkartanlar sebep olmuştur dinci yobazlar iyice azıttı
ismağil ağa pislikleri çıkmış meydana yine yemedikleri halt yok millete fetva verirler
MÜSLÜMAN NOELİ KUTLAMAZ,KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR.
Erkek çocuk Tecavüzüne ses çıkarma- hırsızlıga ses çıkarma---rüşvete yolsuzluga ses çıkarma sen kalk yılbaşı için ortalıga düş allah sizin belanızı versin .
Ulan bir de ; cemaat yurtlarında çocuklara yapılan cinsel istismarın günah ve suç olduğunu yazan broşürler dağıtın
noel gayrimüslimlerin bayramı. biz nasıl almanya da fransa da yada başka ülkede kendi dini bayramımızı kutluyorsak, bizim ülkemizde yaşayan hristiyanlarda kendi noel bayramlarını kutlamakta özgürdürler. bugüne kadar noel kutlayan hiçbir müslümana rastlamadım Türkiye'de. Yılbaşı ile noel i ayırmak gerek. Yılbaşı başka birşey noel başka birşey. bu tebliğciler ise şarlatan reklamcı. Dinle hoşgörü ile alakası olmayan noel nedir yılbaşı nedir bilmeyen mahluklar.
@selcuk_kk Yahu bu yobazlar noel reklamı yapana kadar Niye Örnek olup güzel ahlaklı iyi huylu dürüst çalışkan olamıyorlar. zamanın ilimini bilimini almıyorlar birisi bir icat çıkarsa kuranda yazıyordu derler. Yazıyorda hep sizin gavur dediğiniz kuran okumadan nasıl buluyor onu düşünün
nice senelere YOBOZZLARR:
hahaha komık adamlar sızler hz peygamberın benım arkamdan dın tuccarlıgı yapacak dedıgı yalancı peygamberlerdensınız o yuzden sızın gıbılerın ıslamda yerı yoktur bunu da unutmayın tecavuz tacız kadını oldurmek bunlar ıslamda yoktur ama sız bunlara goz yummaktasınız dını bırakın ınsanlar yasasın bıldıgı gıbı araplar gıbı degıl turk gıbı yasasın
HERKESİN DÜŞÜNCELERİNE SAYGI DUYMADIKÇA, NASIL ÖZGÜRLEŞECEĞİZ.
sizinde tipleriniz benim sinirimi bozuyor. o suratınızda ki kılların bir özelliği olsaydı avret yerinizde bitmezdi. ama sizdeki akıl o kadar yetiyor. giydiğiniz cübbe kafanıza sardığınız çarşaf suratınızdaki 1 mt tüy. nesinis siz ya hangi çağda yaşıyorsunuz. önce kılık kıyafetinizi suratınızı düzeltin . sonra insanların karşısına öyle çıkın. Peygamber S.A.V. sizleri görseydi sizden utanırdı . müslüman akıllı olur . geri kalmış olmaz. çıkarın artık kafanızı kumdan. müslümanların bu dünyada sadece gericilikle anılmasına müsade etmeyin artık.
Bunların hepsini asacaksın ki memleket düzelsin.
taksimde istiklalde dev sol kardeşlerimiz fikirlerini ve gazetesini rahatça ifşa edebiliyorsa buradaki kişilerin kendi fikirlerini tebliğ etmesinde bir sakınca yoktur.
İmanın şartlarında bile peygamberlere iman varken Hz.İSa'nın doğum günü olan Noel'i neden müslüman kutlamasın ki? Hz.İsa da peygamber ve Kur'an da var.
@the_caliph sorması ayp olmasın dogru cevap beklemiyorum ama Mevlüt Kandilinde nerdeydin.
@the_caliph TABİKİDE HZ İSAYA BİZDE İNANIRIZ BÜTÜN PEYGAMBERLERE İNANIRIZ HZ İSADA BİR PEYGAMBERDİR FAKAT BİR PEYGAMBERİN DOĞUM GÜNÜ ALKOLLERLE İÇKİLERLE PARTİLERLE ZİNALARLA FUHUŞLARLA KUMARLARLA ŞANS OYUNLARIYLA KUTLANMAZ MADEMKİ ONUN DOĞUM GÜNÜ OLDUĞUNA İNANIYORSAN ABDEST ALIRSIN NAMAZ KILARSIN HZ İSA PEYGAMBERİN RUHU İÇİN KURAN OKURSUN HAYRINA YARDIM EDERSİN SADAKA VERİRSİN KURAN SANA BUNU EMREDİYOR HRİSTİYANLAR İSA PEYGAMBERİ HAŞA ALLAHIN OĞLU OLARAK KABUL EDİYORLAR VE HAYALİ BİR ÜRÜN OLAN NOEL VE NOEL BABA GİBİ FİGÜRLERLEDE İNSANLARI RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR.
@keremsarac1984 İçki içilip kutlanan şey yılbaşı yani 1 Ocak. Noel ise 25 Aralık.
@the_caliph HRİSTİYANLAR NOEL İLE YILBAŞINI BİRLEŞTİREREK KUTLUYORLAR YANİ BU BİR GÜNÜ DEĞİL BİR HAFTAYI KAPSIYOR 25 ARALIKTA BAŞLIYOR 31 ARALIK GECESİNE KADAR DEVAM EDİYOR BİZDEKİ KUTLU DOĞUM HAFTASI GİBİ YANİ SENİN DEDİĞİN GİBİ NOEL AYRI YILBAŞI AYRI OLMUYOR 25 ARALIKTA KİLİSELER ÇAM AĞAÇLARIYLA SÜSLENİR HATTA KİLİSELERDE ŞARAPLAR İÇİLİR O GÜNDE HAYAL ÜRÜNÜ OLAN NOEL BABA FİGÜRLERİDE GEZER DURUR 25 ARALIKTA BAŞLAYAN BU HAZIRLIKLARIN AYNISI 31 ARALIK GECESİNE YANİ YILBAŞI GECESİNE KADAR DEVAM EDER SORUYORUM SANA ŞİMDİ FARK NE ??
7 hristiyan bir danayı ortak olup kurban bayramında kesmedikçe ben çam ağacı süsleyip noel kutlamam arkadaş
müslümanım ve yılbaşını kutluyorum.kime ne???
@hcgi şimdi sıkıntı yok mesele topragın altında
Din düşmanları noel sevdalıları yorum yapmışlar.
noel kutlamada yulbaşından size ne gavatlar.. gidin yurtlardaki şerefsiLere anlatın günahı siz.. pis oğlancılar
neden bunu ak sarayın önünde dağıtmıyorsunuz
kuranı kerim de peygamberleri birini birinden toplu iğne başı kadar ayıran dinden çıkar deniyor.Hazreti muhammet peygamberimizin doğumunu kutluyosak diğer peygamberlerinde doğumunu kutlamalıyız.Dinimiz öyle
inadına bugün gidip yılbaşı ağacı ve süslemeler satın alacağım.
vatandaşa ceza cop gaz işit kılıklılara sadece uyarı bumudur adalet
iyi ki diriliş ertuğrul izliyorum ve iyi ki küllerimden yeniden doğmak için benimle aynı düşünen kişilerin olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Misyonerlerin zoruna değil borusuna gitsin
sahiya yajocular broşür dagıtsa hosunuza giderdi ne var uymu diyor uyarıyor misyonerler sokak sokaka dolaşıp kendi dinini tebli edildiginde ileri görüşlü oluyorlar islamcılar yapınca kötülük oluyor zorlan seni davet etmiyorlarya al eya alma uy veya uyma sadece broşür değitmiş niye zorunuza gidiyor
BUNLAR YAHUDİYE BENZİYOR
fatih8281 müslüman ülkesinde hristiyan dini bayramı kullanılmaz diyorsun ama hristiyanların icatlarını üretimlerini kullanmayı biliyorsun
Taktığın sarığın, giydiğin elbisenin, dağıttığın broşürün, kullandığın takvimin, bindiğin arabanın ws ws... üretimini yapan fabrika makine techizatları sanki müslümanlar icat etti. Madem gaayri müslümlere karşı bir şey yapacan yapacağın şeyleri kendin üret. onların icatlarına geleneklerine bağlı kalma.
@lastnokta müslüman olmayanların ürettiği şeyler kullanılmaz diye bir ayet, hadis varda bizim mi haberimiz yok? onlar bizim bayramlarımızı, gece ve kandillerimizi kutluyorlar mı?
Size mi kaldı halka din iman öğretmek sahte müslümanlar. Her gün okuyoruz rezilliklerinizi. Yaptığınız pislikler asıl dine aykırı sapkın zihniyetli pedofiller. Siz kendi işinize bakın.
@kalinka2013 sen mi öğreteceksin zavallı yaratık
@ibrahim_karasahin_1991 sen de onlardansın demek. Asıl sizin gibiler zavallı yaratıklar. Din adı altında her türlü çirkinliği yapıyorsunuz küçük çocuklara kız erkek ayırt etmeden taciz tecavüz ediyorsunuz. Herkes istediği gibi yaşar dinini size ne ...
Elin oğlu neyle uğraşır bizdekilerde hala yok noel di yok yılbaşıydı yok hindimiydi tavuk muydu horozmuydu..Bir zamanlar baş örtüsü belası sarılmıştı.Şimdide yılbaşı noel üzerinden oyun oynanıyor.Yılbaşını isteyen kutlar istemeyen kutlamaz ben yılbaşında biraz çerez meşrubat içiyorum biraz tv seyredip sonrada kitap okuyup gelecek yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum.Şimdi kutladım mı oluyor? Bunun çizgisini kim nasıl ayarlayacak?
yaş 64, hala milletin milli birlik ve bütünlüğü numaralarıyla taraftar toplayan,toplayana.Bu kadar çürük bir yapıya mı sahibiz ki hep milli birlik korkusu yaşıyoruz?
biri dinden çıkarmamak için uğraşıyor. biride size inat dinim imanım zarar görsede kutlayacağım diyor
Yahu NOEL ile Yılbaşı farklı olaylardır. Noel; Vatikan'a bağlı bazı Hıristiyan tarihçilerin Hz.İsa Peygamber'in doğum günü olduğunu kabul ettikleri 24 Aralık'ta kutlanılır. Hıristiyanlar bu güne Noel Yortusu derler. İstedikleri gibi de kutlarlar. Demokratik bir ülkede buna kimse bir şey de diyemez. Yılbaşı ise, adı üzerinde yeni bir yılın başlangıcıdır. Haa o günü isteyen bir mekanda içki içip de eğlenebilir, evinde oturup tv izleyerek de eğlenir. Hatta o günü benim gibi, sıradan bir gün olarak gören de olabilir. İşi bu derece çarpıtmanın anlamı yok. Bu cemaatlerin başka da işi yok zaten..
NOEL NEDİR ? YILBAŞI NEDİR? bunları araştırmadan, takvime dayalı sene bitim olan yılbaşında eğlence yapmayı hangi din neden bukadar yobazca karşı çıkar anlamıyorum.. Dini bu kadar yaşadığını iddia eden ve elinde iphone ile cübbe giyen sakal bırakan dindar kardeşim yanlış yapıyorsun.. insanlara sadece dini anlat ne yapacaklarına sen karar verme.. gerçi senin anlattıklarını dinleyenler ya da anlatanlar örnek olması gereken kişiler değiller. son zamanlarda çucuk istismarı, kadına hatta erkeğe karşı düşünceleriniz gün yüzüne cıkıyor.. ömrünüzü boşa geçiriyorsunuz yazık...
@vatandas_1982_nnvbo sen çok iyi biliyorsun heralde noel in ne olduğunu yılbaşının yıl sonunun ne olduğunu galiba ama senin tek bilmediğin şey var oda İSLAM dır. Peygamber efendimiz ne buyuruyor bilmediğin için boş boş konuşuyorsun, hani diyorsun ya sen sadece insanlara dini öğret diye işte bunlar da tam olarak bunu yapıyor dini öğretiyorlar, iyiliği emredip kötülükten men etme gayretinde adamlar. Bak aşağıda bir hadisi şerif var sen git onu bir araştır bakalım, "Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır."
polise bak Allahın dinini tebliğ edene izin belgesi soruyor.sor aslanım sor birgün sana da sorarlar
İnsanlar demokratik hakları çerçevesinde, başkasını rahatsız etmeden ve kanunlara karşı gelmeden istediğini kutlar istediğini kutlamaz.
İslam dinine inat o neol kutlayacak.yılbaşıgecesiireneçıkana dikkat et artık
tek derdimiz yeni bir yıla girerken bir restoranda yemek yesek mi yoksa evde her gün gibi otursak mı ..sanki isveç iz de bunları konuşuyoruz..reza kabineyi haraca bağlamış , bakanlar önüne yatmış egemen bağış saray a danışman olmuş maaşını ben ödüyorum yıllarca fetö cü hainlerin maaşını bana ödettiler hiçbir sorun değil tek sorun bu ..bir tebliğ de hırsızlık haram vs için dağıtın be kardeşim............
her sene aynı tantana.hala noelin ne olduğunu bilmeyen ve buraya yorum yapan tonlarca cahil var.interneti sadece boş ve aptalca fikirleri için dolaşan acaba bu nedir diye sorgu soramayan ve hala yılbaşını noel olarak bilmeye devam edecek bir sürü insan var.cahillik boynunuza asılacak tabela olarak kalacak.hala sokaklarda bu aptalca şeyi yapmaya devam edeceksiniz.her yılbaşı aynı masalı birilerine anlatıp cemaatinize bağış yaptıracaksınız.sadece kuran okuyorsunuz diye havadan para almaya devam edeceksiniz.bu millettte size alın teri ile kazandığının bir kısmını vermeye devam edecek.
MİSYONERLER TAKSİMDE BİR TON İNCİL DAĞITTI BİR GÜN HABER YAPTINIZMI ZINDIKLAR
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