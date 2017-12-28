'Tebliğciler' Taksim'de ortaya çıktı, polis izin vermedi

İstiklal Caddesi'nde cüppeleri ve uzun sakallarıyla dikkat çeken ve 'Tebliğ Cemaati' olarak bilinen bir grup, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Noel ve yılbaşıkutlamaları karşıtı broşür dağıttı. Broşürleri gören polis ekipleri dağıtım yapanlardan izin belgesini istedi. İzin belgesi olmayan kişilerin dağıtım yapmasına polis ekipleri izin vermedi.
Dağıtılan broşürde, “Noel ve yılbaşı İslami ve milli değildir. Türkiye’ye her fırsatta düşmanlık yapan batılıların yaşam tarzıdır. Milletimizi içten ve dıştan bölmek isteyen Ümmeti Muhammed’in birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan batılıların kutladıkları yılbaşı ve Noel’i bizim de sevinç içinde kutlamamız doğru bir davranış olmadığı açık bir gerçektir” ifadelerine yer verildi. (İHA)
Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı! Buluştuklarında yumruk atıp...
'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'
Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor
Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama
Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Siz onu bir de estetiksiz görün!
Okuyucu Yorumları 68 yorum