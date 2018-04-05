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Tecavüzcü şahsı nişan da kurtarmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 7 yıl önce reşit olmayan bir kıza tecavüz ettiği iddia edilen ve kız ile evlenmek isteyen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.Eskişehir 2.

Eskişehir’de 7 yıl önce reşit olmayan bir kıza tecavüz ettiği iddia edilen ve kız ile evlenmek isteyen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emin D. (24) ile tecavüze uğrayan S.Ö. (21), ve avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık, mağdurun ailesiyle ile konuşarak S.Ö. ile evlenme konusunda anlaştığını ifade ederek geçtiğimiz Ağustos ayında nişanlandıklarını söyleyerek beraatini talep etti. Savunmasında şikayetinden vazgeçtiğini aktaran S.Ö. ise, "Sanığın cezalandırılmamasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, tecavüz olayı gerçekleştiği tarihte mağdurun 14 yaşında olması gerekçesiyle ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan sanık Emin D.’yi 6 yıl 8 ay, ‘hürriyeti yoksun kılmak’ suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası verdi.
Olay
Eskişehir’de 7 yıl önce gerçekleşen olayda 17 yaşında olan Emin D., 14 yaşındaki kız arkadaşı S.Ö.’ye tecavüz etti. S.Ö’nün şikayeti üzerine gözaltına alınan Emin D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 5 ay hapis yatan Emin D., yargıtayın kararı bozması ardından serbest kalmıştı.

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