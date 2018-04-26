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Tecavüze uğradığı iddia edilen kedi telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, veteriner muayenesinde tecavüze uğradığı tespit edilen sokak kedisi, 8 gün sonra telef oldu.

Tecavüze uğradığı iddia edilen kedi telef oldu

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, veteriner muayenesinde tecavüze uğradığı tespit edilen sokak kedisi, 8 gün sonra telef oldu.
Olay, Alaplı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen Nurten Yazgan, mahallesinde bir kedinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Nurten Yazgan, kediyi alarak veteriner Hüseyin Demircan'a götürdü. Kedinin yapılan muayenesinde iç organlarında parçalanma ve tecavüz bulgusuna rastlandı. 8 gündür tedavi gören kedi telef oldu.
Veteriner Hüseyin Demircan, kedinin kendilerine geldiğinde gördükleri manzara karşısında şok olduklarını belirterek, "Kedinin yaşadığı olaydan sonra hayatta kalması mucizeydi. İç organlarında büyük hasarlar mevcuttu. Yoğun bakımda tedaviye aldık. Sürekli gözetimimiz altındaydı. Ancak dün daha fazla dayanamadı ve öldü. Kediyi sahibine teslim ettik" dedi.
Nurten Yazgan ise bir insanın hayvana böyle bir şeyi nasıl yaptığını aklının almadığını ifade ederek, "Böyle birisinin, bu düşüncede birisinin bu zihniyetteki birisinin aramızda yaşamasını ve barınmasını istemiyorum" dedi.

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Tecavüze uğradığı iddia edilen kedi telef olduTecavüze uğradığı iddia edilen kedi telef oldu

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