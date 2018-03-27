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Tecavüze uğradığını söyleyen kız iftiradan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Adana’da babasının öldürdüğü gencin kendisine tecavüz etmediğini itiraf ettikten sonra gözaltına alınan 15 yaşındaki kız, "iftira" suçundan tutuklandı.Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde 14 Ağustos 2017’de Muhammet Reşit Yıldırım’ı (17) kızı F.N.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla öldürmekten tutuklanan Emrah B., maktulün tecavüzü sonucu kızının hamile kaldığını öne sürmüştü.Adana 1.

Adana’da babasının öldürdüğü gencin kendisine tecavüz etmediğini itiraf ettikten sonra gözaltına alınan 15 yaşındaki kız, "iftira" suçundan tutuklandı.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde 14 Ağustos 2017’de Muhammet Reşit Yıldırım’ı (17) kızı F.N.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla öldürmekten tutuklanan Emrah B., maktulün tecavüzü sonucu kızının hamile kaldığını öne sürmüştü.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanığın tecavüzüne uğradığı ileri sürülen F.N.B. kürtajla alınan bebeğin babasının Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.N.B., "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, mahkemede, babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 yaşındaki F.N.B., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ’iftira’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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