HABER

Tecavüze uğradığını söyleyen kıza iftiradan gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Adana’da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B.

Adana’da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde 14 Ağustos 2017’de Muhammet Reşit Yıldırım (17), hafif ticari araçta tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Emrah B., kızı F.N.B.’nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Emrah B., ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak, “Kızımıza tecavüz eden Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış bir eve götürüp sahip olmuş” dediğini ileri süren Emrah B, "Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit’in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım” dedi.
Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.N.B. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. F.N.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.N.B., "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi.
Babasından korktuğu için bunu söylemediğini anlatan F.N.B., "M.Ç.’ye bir şey olur, ’babam bir şey yapar diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit’in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" ifadesini kullandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, mahkemede, babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hatay’da bulunan şüpheli kız, “iftira” suçundan gözaltına alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.