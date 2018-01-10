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Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 10:10 | Son Güncelleme 8 saat önce

Adana'da bir kadın, hastaneden evine döndüğü sırada komşusunun kendisini kaçırıp otomobilde tecavüz ettiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan zanlı cinsel istismardan tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki kızı G.B.'yi hastaneye götüren B.B. ardından evinin yolunu tuttu.

Bu sırada Murat C., B.B.'nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirdi. İddiaya göre, kadına silah çeken Murat B., ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti.

Çığlık atarak yardım isteyen kadını ise kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.'nin elinden kurtulup evine gitti.

Durumu ailesine bildiren kadın, polise gidip şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı, daha sonra sağlık raporu için Adli Tıp birimine getirildi. Burada doktor tarafından muayene edilen kadın, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Olduğu yere yığılan kadın, polis otosuna bindirilemeyince ambulans çağırıldı. Sağlık ekibi, B.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyi Adli Tıp birimi içerisine getirdi. Sedyeye yatırılan baygın kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

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DHA

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tecavüz adana

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ülkede her gün bu tür iğrenç bir olay, bu olaylar olurken devlet nerede. Ülkede adalet var diyenlere gelsin bu haberler.
@prensberke54 .tecavüz suçu kesinlikle İDAM olmalı şu varki içinde ALLAH (cc) korkusu olan bu suçu işlemez.ayrıca Devlet nasolsa suç işler diye her adamın pipisine polis nöbet yazıpmı bekleyecek adalet istiyorsan italyan ceza kanunu isviçre medeni kanunu gibi kanunlarla yönetilmeye hayır deyip kendi TÜRK CEZA KANUNUnu yazıp uygulayacaksın şu anki sistemi hükümeti suçlaman yanlış.avrupaya hrıstiyana özenti ile sisteminden adalet beklemek teheeee
hakimlerde kanunlarda iş yok. adaleti hapishanedeki şişçiler yerine getiriyor.
Merak etmeyin. İnşallah...Seçimden önce idam mevzuunu tekrar mitinglerde coşkuyla dile getiririz inşallah.
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