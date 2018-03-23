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Tefeci operasyonuna 12 tutuklama daha

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17’den şüpheliden 12’si tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A.T., B.D., H.D., Ş.A., A.T., S.K., H.Y., H.Ö., İ.K., S.S., S.S., F.Ç., İ.A., M.G., A.C., İ.G., M.K.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17’den şüpheliden 12’si tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A.T., B.D., H.D., Ş.A., A.T., S.K., H.Y., H.Ö., İ.K., S.S., S.S., F.Ç., İ.A., M.G., A.C., İ.G., M.K. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçtiğimiz pazartesi günü çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Önceki gün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.İ. ve Ş.T. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Dün ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk M.C., İ.K., S.S., B.D., A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.K., M.Y., C.K., H.D., A.T., İ.G., M.G., S.S., F.Ç., H.Ö., S.K., Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

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