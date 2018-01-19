Tefecilik çetesine operasyonda 13 şüpheli adliyede (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'da, çıkar amaçlı suç örgütü kurup, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden aralarında çete lideri olduğu öne sürülen Aziz Yaşar B.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.