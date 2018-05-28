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Tehlikeli yolculuğa para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 4 kişi bindikleri motosiklete 4 tekerli çocuk arabası ve şişme çocuk havuzu sığdıran ailenin tehlikeli yolculuğuna, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesildi.

Tehlikeli yolculuğa para cezası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 4 kişi bindikleri motosiklete 4 tekerli çocuk arabası ve şişme çocuk havuzu sığdıran ailenin tehlikeli yolculuğuna, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesildi.
Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün 07 AAG 132 plakalı motosikleti kullanan sürücü, eşi ile 2 çocuğunu tehlikeli yolculuğa çıkardı. Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına eşini ve diğer çocuğunu alıp, motosikletle yolculuk yaptı. Aile fertlerinin 4 tekerli çocuk arabasını da ellerinde tuttuğu görüldü. Sahile gittikleri tahmin edilen aile fertleri, plastik çocuk havuzunu başlarına geçirdi. Ailenin tehlikeli yolculuğunun basında yer alması üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakadan motosikletin sürücüsünün S.Ç. olduğunu belirledi. Polis, sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 108 TL ceza kesti.

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