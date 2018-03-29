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Tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir vatandaş nakliye kamyonun arka kısmında bulunan kapağa oturarak tehlikeye davetiye çıkardı.Sivas Örtülü Pınar Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyreden bir nakliye kamyonunun arka kapağının üzerine oturan bir vatandaş tehlikeye davetiye çıkardı.

Sivas’ta bir vatandaş nakliye kamyonun arka kısmında bulunan kapağa oturarak tehlikeye davetiye çıkardı.
Sivas Örtülü Pınar Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyreden bir nakliye kamyonunun arka kapağının üzerine oturan bir vatandaş tehlikeye davetiye çıkardı. Uzun süre trafikte seyreden nakliye kamyonu tehlikeye aldırış etmeden yaklaşık 1 kilometre yolda seyretti. Hem trafiği hem de nakliye kamyonun arka kısmında bulunan vatandaşın canını hiçe sayan kamyon uzun süre yolda seyrettikten sonra gözden kayboldu.

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