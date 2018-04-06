Niğde’de bir kamyonetin kasasına konulan başka bir kamyonet kasası trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.
Kemerhisar beldesinden Bor ilçesi istikametine seyir halinde olan bir kamyonetin üzerinde herhangi bir önlem almadan başka bir kamyonetin kasasının taşınması görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin arkasında bulunan araçtan çekilen görüntülerde kamyonetin iki şeridi de kapattığı görülüyor. Kamyonetin bu şekilde trafikte seyir etmesi, diğer sürücüleri de tehlikeye sokmasına yorum yapan video sahibi sürücüyü uyarıyor.
Herhangi bir olayın meydana gelip gelmediği bilinmiyor.
Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum