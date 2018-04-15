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Tek katlı bina ve garajındaki otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 01:39 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tek katlı bina ve garajındaki otomobil yandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tek katlı bina ve garajda bulunan otomobil yandı.
Olay, İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Abidin Aral Sokak üzerinde meydana geldi. İsmet Gazel'e ait olan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısının çökmesi üzerine yükselen alevler yan binaya da zarar verdi. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında tek katlı bina ve garajında bulunan otomobil yandı. Binanın kiraya verilmesi nedeniyle boş olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tek katlı bina ve garajındaki otomobil yandıTek katlı bina ve garajındaki otomobil yandıTek katlı bina ve garajındaki otomobil yandıTek katlı bina ve garajındaki otomobil yandı

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