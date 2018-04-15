HABER

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 01:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan 3 katlı binaya sıçradı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Çıkan yangın sonrasında büyük panik yaşayan vatandaşlar, sokağa döküldü.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Abidin Aral Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Gazel isimli vatandaşa ait kullanılmayan tek katlı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Giderek büyüyen alevler tüm binayı sardı. Tek katlı evin yanında bulunan 3 katlı binaya sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Çok sayıda itfaiye aracı ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alabildi. Yangının sıçradığı 3 katlı binadaki alevleri de kısa sürede kontrol altına alan ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar panik ile sokağa çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

1 / 6

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
2 / 6

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
3 / 6

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
4 / 6

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
5 / 6

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
6 / 6

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.