Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Çıkan yangın sonrasında büyük panik yaşayan vatandaşlar, sokağa döküldü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Abidin Aral Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Gazel isimli vatandaşa ait kullanılmayan tek katlı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Giderek büyüyen alevler tüm binayı sardı. Tek katlı evin yanında bulunan 3 katlı binaya sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Çok sayıda itfaiye aracı ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alabildi. Yangının sıçradığı 3 katlı binadaki alevleri de kısa sürede kontrol altına alan ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar panik ile sokağa çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.