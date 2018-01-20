Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Mustafa Ö. ile kayınpederi Ali S.’yi tutukladı. Mahkeme, Mustafa Ö.’nün kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.’yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüphelilerden Mustafa Ö.’nün eşi T.Ö. de gece ilerleyen saatlere kadar işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde konuşan T.Ö., ifadesinde eşinin eski ortağı Ali Özdemir ile ilişkisini itiraf etti.

T.Ö., şunları söyledi:

"Ali Özdemir ile önceleri normal olan arkadaşlık ilişkimiz sonradan duygusal ilişkiye dönüştü. Ancak sık sık ayrılıyorduk çünkü benim içim rahat değildi. O ise benim eşim Mustafa Ö.’den boşanıp, kendisiyle evlenmemi istiyordu. Son günlerde eşimin ilişkimizi öğrendiğini, bana karşı tavırlarından anlamaya başlamıştım. 'Benim başımı belaya sokacaksın' diyordu. Ancak Ali’yi öldürebileceğini asla düşünmedim. Eşimin bana karşı davranışları değişmişti. Psikolojik baskı uygulamaya başlamıştı. Ali ile olan ilişkimi belirten cümleler kuruyordu. Cinayetin yaşandığı günden bir gece önce gittiğimiz eğlence mekanında bana 'Bu şarkıları iyi dinle. Gözümün içine iyi bak. Çünkü bu gözleri bir daha göremeyeceksin' dedi. Ben de eşime 'Neler söylüyorsun, sen iyi değilsin, istersen konuşalım, herkes yeni bir hayata başlasın' dedim. Bana 'Benim hayatım bitti, bitirdiniz. Ben de sizlerin ömür boyu unutamayacağı ders vereceğim. Bunlara sadece sen değil, senin çevren de neden oldu' dedi. Gecemiz iyi başlamıştı, tartışma artınca bardan ayrıldık, eve geldik. Eşim benden vicdani intikam almaya başlamıştı. Benden boşanmak istedi, sonra çocuklarımız için vazgeçti. Ben de Ali’den ayrılmak istiyor ve yuvamı dağıtmak istemiyordum. Eşime 'Eski günlerimize geri dönebiliriz' dedim. Bana 'Bu saatten sonra mı?' dedi. Benim tek suçum iki erkek arasında kalmamdı. Duygularım karmakarışık, psikolojim altüst olmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum, ben bunları düşünürken Ali birden ortadan kayboldu. 4-5 gün onu aradım. Eşim savcılığa gidip teslim olunca Ali’nin öldürüldüğünü anladım. Babamın ise eşime nasıl yardım ettiğini, ne yaptığını bilmiyorum çünkü bana bu konuda bir şey söylemedi."