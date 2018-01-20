HABER

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bodrum’da Gumsal Beach Club’ın işletmecisi ve aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi Ali Özdemir’in (46) öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özdemir’in eski ortağı katil zanlısı Mustafa Ö.’nün (40) eşi T.Ö. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.Ö.’nün öldürülen Ali Özdemir ile ilişkisini itiraf ettiği belirtildi.

Bitez Mahallesi’ndeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak’ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir’in kaybolmasının ardından 12 Ocak’ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eski ortak Mustafa Ö. tedavisinin ardından geçen pazartesi günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek Özdemir’i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir’in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cinayet zanlısı Mustafa Ö.’nün dışında, eşi T.Ö., kayınpederi Ali S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.’nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Ali Özdemir, geçen çarşamba günü memleketi İzmir’in Kemalpaşa ilçesi'nde toprağa verildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerin 6’sı serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 6 şüpheli ise dün sabah adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Mustafa Ö. ile kayınpederi Ali S.’yi tutukladı. Mahkeme, Mustafa Ö.’nün kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.’yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüphelilerden Mustafa Ö.’nün eşi T.Ö. de gece ilerleyen saatlere kadar işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde konuşan T.Ö., ifadesinde eşinin eski ortağı Ali Özdemir ile ilişkisini itiraf etti.

T.Ö., şunları söyledi:

"Ali Özdemir ile önceleri normal olan arkadaşlık ilişkimiz sonradan duygusal ilişkiye dönüştü. Ancak sık sık ayrılıyorduk çünkü benim içim rahat değildi. O ise benim eşim Mustafa Ö.’den boşanıp, kendisiyle evlenmemi istiyordu. Son günlerde eşimin ilişkimizi öğrendiğini, bana karşı tavırlarından anlamaya başlamıştım. 'Benim başımı belaya sokacaksın' diyordu. Ancak Ali’yi öldürebileceğini asla düşünmedim. Eşimin bana karşı davranışları değişmişti. Psikolojik baskı uygulamaya başlamıştı. Ali ile olan ilişkimi belirten cümleler kuruyordu. Cinayetin yaşandığı günden bir gece önce gittiğimiz eğlence mekanında bana 'Bu şarkıları iyi dinle. Gözümün içine iyi bak. Çünkü bu gözleri bir daha göremeyeceksin' dedi. Ben de eşime 'Neler söylüyorsun, sen iyi değilsin, istersen konuşalım, herkes yeni bir hayata başlasın' dedim. Bana 'Benim hayatım bitti, bitirdiniz. Ben de sizlerin ömür boyu unutamayacağı ders vereceğim. Bunlara sadece sen değil, senin çevren de neden oldu' dedi. Gecemiz iyi başlamıştı, tartışma artınca bardan ayrıldık, eve geldik. Eşim benden vicdani intikam almaya başlamıştı. Benden boşanmak istedi, sonra çocuklarımız için vazgeçti. Ben de Ali’den ayrılmak istiyor ve yuvamı dağıtmak istemiyordum. Eşime 'Eski günlerimize geri dönebiliriz' dedim. Bana 'Bu saatten sonra mı?' dedi. Benim tek suçum iki erkek arasında kalmamdı. Duygularım karmakarışık, psikolojim altüst olmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum, ben bunları düşünürken Ali birden ortadan kayboldu. 4-5 gün onu aradım. Eşim savcılığa gidip teslim olunca Ali’nin öldürüldüğünü anladım. Babamın ise eşime nasıl yardım ettiğini, ne yaptığını bilmiyorum çünkü bana bu konuda bir şey söylemedi."

"TUTUKLANMASINI TALEP EDECEĞİM"

Öldürülen işadamı Ali Özdemir’in ağabeyi Şaban Özdemir ise şöyle konuştu:

"Ortada bir tiyatro var. Gönül ilişkisi ve namus cinayeti gibi gösterilen bir olay tiyatroya dönüştürülmüş. T.Ö. serbest kalıyor. Başından beri kardeşimin öldürülüşünde payı olduğunu iddia ediyor ve düşünüyorum. Bu nedenle pazartesi günü savcılığa, T.Ö.’nün serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklanmasını avukatım aracılığı ile talep edeceğim."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak aşk bodrum Ali Özdemir

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
sürtük ve kaltak ruhlu kadınlar erkeklerin yaşamını alt üst ediyor..
erkeklerin hiç mi suçu yok ! kadının evli olduğunu bile bile neden ilişki yaşıyorsun..
@muhacirziya yaşayabilir ne var ki?
çağdaşlar partisinin insanlarının rezillikleri
ensar vakfı çocuk tecavüzleride amerikanın kurduğu partinin icraatları o zaman. siyasete nasıl bağladın olayı? ayıp ayip
bu karaktersiz kadın 2 erkeğin başını yemiş ölenide anlamak güç kadın kıtlığımı varda kocasına hayrı dokun mayanın peşinden koşarsın
Ne madem namus cinayeti işleyeceğini ilk kadını öldürüp bataklığı kurutsaydin sen cezaevindeyken bu kadın yinekucaktan kucağa dokasmayacakmı.
Annemın bana bır sozu var hıc unutmam kuçuk baş buyuk başı yer..
Bol bol hapishane duvarlarına bak şimdi bu kadında bar bar gezsin
cübbeli Ahmet Hoca nin bir sòzü car doğru kadınlar şeytan bunun iyisine düsmek lazım bence kadinda hiç mahsum değil òldürmek doğru değil boşanirsin herkes kendi yoluna can almak allaha mahsuz bir şey sòylencek bir laf yok
TÜMÜ PİSLİK. KALANLARDA İMHA EDİLMELİ .
Ulan ne kadınlar var böyle kadını katledince kadın hakları devreye giriyor nasıl bir dünya oldu
Diğer Haberler
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

Konya'da site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

Konya'da site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.